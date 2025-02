https://fr.sputniknews.africa/20250206/un-groupe-algerien-sonelgaz-discute-a-niamey-du-projet-de-centrale-electrique-a-realiser-au-niger-1070520107.html

Un groupe algérien Sonelgaz discute à Niamey du projet de centrale électrique à réaliser au Niger

Un groupe algérien Sonelgaz discute à Niamey du projet de centrale électrique à réaliser au Niger

Une délégation de Sonelgaz, en visite au Niger, a examiné avec la Directrice générale de la société nigérienne d'électricité Nigelec, Fati Abarchi, les moyens...

Cette visite de la délégation de Sonelgaz, conduite par son Secrétaire général, fait suite à la réunion tenue par visioconférence entre le PDG du groupe, Mourad Adjal, et Mme Abarchi, le 23 janvier dernier, a précisé le communiqué.La réunion de travail entre la délégation algérienne et la première responsable de Nigelec, tenue en présence de l'ambassadeur d'Algérie au Niger, Saâdi Ahmed, a "permis aux deux parties d’examiner les moyens d’étendre la coopération et de renforcer l'échange d’expertises, à travers l'actualisation de l’accord entre Sonelgaz et Nigelec, à la lumière des défis énergétiques actuels, conformément à la volonté des deux pays, et de discuter du projet d'investissement que Sonelgaz compte réaliser au Niger, à travers la création d'une centrale électrique", selon la même source.La rencontre a également été l'occasion d'"examiner les moyens d’étendre la coopération entre les deux parties à l’accompagnement du projet de développement du réseau de transport et de distribution d'électricité au Niger et au soutien en matière de formation (en présentiel ou à distance) dans la production, le transport et la distribution d'électricité et les énergies renouvelables, a ajouté le communiqué.Par ailleurs, la délégation de Sonelgaz a visité plusieurs infrastructures énergétiques au Niger, ce qui lui a permis d’avoir une vision claire du système électrique dans ce pays.La délégation algérienne a aussi été reçue par la ministre nigérienne de l'Énergie. La rencontre a permis de "discuter du partenariat et de la coopération entre les deux entreprises". Pour rappel, cette visite (3-6 février) "s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des hautes autorités du pays, en prélude à la visite officielle qu'effectuera le PDG de Sonelgaz au Niger, au cours de laquelle un mémorandum d'entente sera signé entre les deux parties".

