Les forces ukrainiennes se cachent derrière des civils pour découvrir des mines, selon un témoin

"Ils nous ont pris par la peau du cou, mon frère et moi, et nous ont emmenés dans un appartement, au cinquième étage. Sous la mitraillette. On m'a dit : "Ouvre". Ils m'ont fait entrer. J'ai fait le tour de l'appartement. Peut-être qu'il pensait qu'il y avait des mines. S'il arrivait quelque chose, c'est moi qui aurait été touché, pas lui. Il ne voulait pas passer en premier", déclare-t-il.