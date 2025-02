https://fr.sputniknews.africa/20250206/les-forces-ukrainiennes-perdent-plus-de-1000-hommes-et-plusieurs-blindes-en-24-heures-1070528611.html

Les forces ukrainiennes perdent plus de 1.000 hommes et plusieurs blindés en 24 heures

Les forces ukrainiennes perdent plus de 1.000 hommes et plusieurs blindés en 24 heures

Sputnik Afrique

L'armée russe a détruit plusieurs blindés américains et renforcé ses positions sur le front, rapporte la Défense dans son bilan quotidien de l'opération... 06.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-06T14:07+0100

2025-02-06T14:07+0100

2025-02-06T14:07+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

conflit ukrainien

m109a7 paladin

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/10/1059967462_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ea3ca7c77a7f8bbdebe3a1be05c64675.jpg

Points clés du bilan quotidien de la Défense: Le groupement Nord a attaqué deux brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 25 militaires, quatre véhicules et une pièce d'artillerie. Un dépôt de munitions a été détruit. Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique et attaqué cinq brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 200 militaires, un char, trois blindés de transport de troupes M113 américain et cinq pièces d'artillerie, dont deux de fabrication occidentale. Quatre dépôts de munitions ont été anéantis. Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses et attaqué six brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 180 militaires et un canon automoteur. Un dépôt de munitions a aussi été détruit. Le groupement Centre a infligé des pertes au personnel et matériel de neuf brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent à 505 militaires, un véhicule de combat d'infanterie Bradley américain et sept pièces d'artillerie, dont un canon automoteur de facture occidentale. Le groupement Est a continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies. Il a attaqué sept brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 135 militaires et deux pièces d'artillerie, dont un canon automoteur Paladin américain. Le groupement Est Dniepr a attaqué quatre brigades ukrainiennes. L'ennemi a perdu 45 militaires et un bateau sans pilote. La défense aérienne russe a abattu deux bombes aériennes guidées Hammer françaises, dix roquettes de HIMARS américaines et 106 drones.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, conflit ukrainien, m109a7 paladin