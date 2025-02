https://fr.sputniknews.africa/20250206/les-cremes-glacees-russes-a-la-conquete-du-marche-africain-1070533341.html

Les crèmes glacées russes à la conquête du marché africain

Bâtonnets glacés, cornets gaufrés tronqués, textures crémeuses, enrobages chocolatés… Sputnik Afrique s'est entretenu avec le producteur russe de glace... 06.02.2025, Sputnik Afrique

Au Sénégal, la glace la plus populaire est le bâtonnet glacé enrobé de chocolat, précise le groupe, qui affirme coopérer "activement avec les distributeurs africains, en adaptant les emballages et les gammes de saveurs aux exigences du marché." "Ces glaces, je les trouve agréables dans la bouche. J'aime ce chocolat craquant, j'aime bien la texture de la glace et, combinée avec ce sirop, le chocolat et la glace, on se régale", note une consommatrice sénégalaise.En septembre, Aïsberry a livré 24 tonnes de glaces au Sénégal. Au total, depuis 2020, le groupe a exporté plus de 2.500 tonnes de glaces vers les pays africains et espère continuer d'étendre sa présence sur le marché africain en 2025.

