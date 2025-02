https://fr.sputniknews.africa/20250206/le-secretaire-detat-us-refuse-de-participer-au-g20-de-johannesburg-1070532571.html

Le secrétaire d'État US refuse de participer au G20 de Johannesburg

Le secrétaire d'État US refuse de participer au G20 de Johannesburg

Le nouveau secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a déclaré qu'il ne se rendrait pas au G20 de Johannesburg prévu pour les 20-21 février, accusant notamment... 06.02.2025, Sputnik Afrique

L'Afrique du Sud mène des politiques d'expropriation et instrumentalise le G20 pour promouvoir les DEI (Diversité, équité et inclusion), a déploré sur X (anciennement Twitter) Marco Rubio, nouveau secrétaire d'État américain, ajoutant qu'il ne se rendrait pas à la rencontre des ministres des Affaires étrangères du G20 prévue à Johannesburg.Donald Trump avait émis les mêmes critiques le 2 février, menaçant de couper les financements à destination de Pretoria. L'Afrique du Sud "ne confisque aucune" terre, mais possède des lois sur l’expropriation comme de nombreux pays, y compris les États-Unis, lui avait répondu le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa.L'Afrique du Sud préside le G20 depuis le 1er décembre. Le slogan de sa présidence est "Solidarité, égalité et résilience". En 12 mois, Pretoria entend organiser plus de 130 manifestations et événements, y compris quatre rencontre des ministres des Finances et des Banques centrales du G20, deux rencontres des ministres des Affaires étrangères du groupe et un sommet du G20. Le 30 novembre, la présidence du G20 passera aux États-Unis.

