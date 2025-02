https://fr.sputniknews.africa/20250206/le-pam-se-dit-incapable-daider-des-milliers-de-gens-a-cause-des-sanctions-antirusses-1070530613.html

Le PAM se dit incapable d'aider des milliers de gens à cause des sanctions antirusses

Les sanctions financières ont empêché la Russie de verser des dizaines de millions de dollars au Programme alimentaire mondial de l'Onu, privant d'aide des... 06.02.2025, Sputnik Afrique

La Russie est un contributeur important au Programme alimentaire mondial (PAM) et les sanctions visant ce pays ont privé plusieurs milliers, voire centaines de milliers de personnes de son aide alimentaire, a déclaré à Sputnik Afrique le responsable de la branche russe de l'organisation Oleg Kobiakov.Malgré les défis, Moscou a poursuivi ses programmes d'aide bilatérale, en livrant notamment 200.000 tonnes de blé à six pays africains, a précisé le responsable.La Russie cherche aussi à renforcer son soutien à l'Afrique par le biais de l'aide technique et de la coopération scientifique pour stimuler le développement agricole, a-t-il ajouté.

