Dans la matinée du 6 février, des formations ukrainiennes ont tenté de contre-attaquer en direction de Tcherkasskaïa Konopelka et d'Oulanok, avec deux bataillons mécanisés.

Le groupement Nord a détecté l'ennemi à temps et a riposté, soutenu par l'aviation. Les contre-attaques ont été repoussées. Au cours de cette séquence, l'armée de Kiev a perdu six chars, trois chars du génie, trois véhicules de combat d'infanterie et 14 blindés de combat.