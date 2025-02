https://fr.sputniknews.africa/20250206/la-caf-promet-dannoncer-ce-soir-les-raisons-de-lelimination-de-la-guinee-de-la-can-2025--1070529247.html

La CAF promet d'annoncer ce soir les raisons de l'élimination de la Guinée de la CAN 2025

La CAF promet d'annoncer ce soir les raisons de l'élimination de la Guinée de la CAN 2025

Sputnik Afrique

La Confédération africaine de football a promis de donner des éclaircissements ce jeudi soir concernant l'élimination de la Guinée de la CAN 2025, après avoir... 06.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-06T14:50+0100

2025-02-06T14:50+0100

2025-02-06T14:50+0100

afrique subsaharienne

football

guinée

tanzanie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/01/1045951719_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_61d7606fbc2b646edaaf82998d6c281f.jpg

En réponse à un nouveau courrier de la Fédération guinéenne de football, la Confédération africaine de football (CAF) a déclaré qu'elle donnerait une réponse avant ce 6 février au soir sur l'élimination de la Guinée de la CAN 2025 suite à sa défaite dans le match face à la Tanzanie, relate Guinée Foot.La Fédération guinéenne de football avait adressé son nouveau courrier à la CAF pour contester l'utilisation par la Tanzanie d'un joueur non-inscrit sur la feuille du match perdu par la Guinée.Après sa défaite lors du match avec la Tanzanie (1-0) lors des éliminatoires de la CAN 2025, la Guinée avait fini à la 3e place de son groupe, non qualificative.

afrique subsaharienne

guinée

tanzanie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, football, guinée, tanzanie