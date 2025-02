https://fr.sputniknews.africa/20250206/forums-russo-africains-preparation-des-projets-pour-2025-et-bilan-de-2024--1070533481.html

Forums russo-africains: préparation des projets pour 2025 et bilan de 2024

La Russie est ouverte au dialogue avec l'Afrique dans tous les domaines, a déclaré Anton Kobiakov, conseiller du Président russe.

L'organisation des forums russo-africains en 2024 et 2025 a été au centre d'une rencontre à Moscou entre Anton Kobiakov, conseiller du Président russe, et Igor Morozov, président du Comité de coordination pour la coopération économique avec les pays africains (AFROCOM), annonce ce jeudi 6 février Roscongress, opérateur des événements. Les deux responsables ont résumé les résultats du travail conjoint de la Russie avec les pays africains à travers des forums en 2024, ainsi que listé les projets pour 2025. "Le développement des relations de partenariat entre la Russie et les pays africains est aujourd’hui l’une des priorités" pour Moscou, a déclaré Anton Kobiakov. D'après lui, "les relations avec les pays africains constituent un domaine de la politique étrangère russe en plein développement". 2024 a été une année charnière, a-t-il dit, en mentionnant la tenue du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, avec une large représentation africaine, et la conférence ministérielle Russie-Afrique près de Sotchi. Sur le sol africain, la fondation Roscongress a organisé des événements en Algérie, en Afrique du Sud, et en Éthiopie. "En 2025, le travail conjoint entre la Russie et les pays africains dans le cadre du forum se poursuivra. Les événements organisés avec la participation de nos partenaires du continent africain ont démontré leur pertinence et leur efficacité", a indiqué Igor Morozov.

