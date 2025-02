https://fr.sputniknews.africa/20250206/ces-pays-ont-les-meilleurs-systemes-de-pension-en-afrique-1070534634.html

Ces pays ont les meilleurs systèmes de pension en Afrique

La Namibie, l'Afrique du Sud et Maurice sont en tête du classement des pays ayant les meilleurs systèmes de retraite en Afrique, d'après les informations recueillies par l'Indice des marchés financiers africains Absa 2024. Selon le score de développement des fonds de retraite, les pays leaders sont les suivants: Les fonds de pension stimulent souvent la croissance économique dans les pays. Ils investissent dans des projets d'infrastructure et des activités du secteur public ou privé. Ces investissements conduisent à la création d'emplois, au développement des entreprises et des infrastructures.

