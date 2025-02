https://fr.sputniknews.africa/20250205/un-voleur-de-bijouterie-est-reste-3-jours-dans-un-conduit-de-ventilation-pour-se-cacher-de-la-1070510360.html

Un voleur de bijouterie est resté 3 jours dans un conduit de ventilation pour se cacher de la police

Les faits se sont produits en Turquie. Selon des médias locaux, le délinquant a dérobé 3 kg d'or.

Ne l’ayant pas retrouvé le premier jour, le centre commercial a continué son activité. Les chiens spécialement entraînés appelés le lendemain n'ont pas non plus aidé. Ce n'est qu'au troisième jour, lorsqu'on a complètement bouclé le centre commercial et démantelé une partie du plafond, que le voleur a été découvert. Il avait toutefois anticipé que sa cachette était menacée et a tenté de s'échapper.

