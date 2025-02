https://fr.sputniknews.africa/20250205/un-financement-record-de-lusaid-pour-la-rdc-a-precede-une-nouvelle-escalade-a-goma-1070508124.html

Un financement record de l'USAID pour la RDC a précédé une nouvelle escalade à Goma

Un financement record de l'USAID pour la RDC a précédé une nouvelle escalade à Goma

La République démocratique du Congo est devenue le deuxième plus grand bénéficiaire du financement de l'agence américaine USAID en 2024, après l'Ukraine, selon... 05.02.2025, Sputnik Afrique

Ainsi, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, le pays africain a reçu 1,344 milliard de dollars. Cela a précédé l’escalade du conflit dans l’est de la RDC: depuis fin janvier 2025, le pays fait face à une montée de violence dans la province du Nord-Kivu, où le groupe armé M23 a pris le contrôle de la ville de Goma. Selon un dernier bilan onusien, près de 3.000 personnes ont péri dans les combats.️Au cours de l'année fiscale 2023, le financement pour la RDC s'est élevé à 990 millions de dollars, et en 2022, ce chiffre était de 907 millions de dollars.En 2024, l'USAID a envoyé le montant le plus élevé en Ukraine: plus de 6 milliards de dollars.

