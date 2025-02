https://fr.sputniknews.africa/20250205/pressions-americaines-sur-pretoria-une-manuvre-politique-en-lien-avec-la-palestine---1070517569.html

Pressions américaines sur Pretoria: une manœuvre politique en lien avec la Palestine?

Pressions américaines sur Pretoria: une manœuvre politique en lien avec la Palestine?

Washington manœuvre politiquement en faisant pression sur l'Afrique du Sud et en remettant en question sa politique foncière, a déclaré à Sputnik Afrique le... 05.02.2025, Sputnik Afrique

international

donald trump

palestine

afrique du sud

expropriation

En déclarant souhaiter une enquête sur les expropriations et les droits de l'homme en Afrique du Sud, Washington fait "pression contre le pays, en particulier à la lumière de sa position claire de soutien à la cause palestinienne", a affirmé à Sputnik Afrique Farouk Hussein Abou Daïf, politologue égyptien.Selon lui, Pretoria pourrait riposter économiquement.Il souscrit ainsi aux propos du ministre sud-africain de l'Énergie et des Ressources minières Gwede Mantashe, qui a avancé cette idée en réponse aux déclarations de Trump.Washington s’aligne sur des stratégies occidentales plus larges, visant à faire pression sur les pays qui remettent en question son agenda géopolitique, conclut Farouk Hussein Abou DaïfDébut février, Donald Trump avait menacé de couper les financements à destination de Pretoria, pointant du doigt la politique foncière et les saisies de terres en Afrique du Sud.

palestine

afrique du sud

