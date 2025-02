https://fr.sputniknews.africa/20250205/pour-trump-la-terre-palestinienne-serait-une-marchandise-selon-un-analyste-egyptien-1070517412.html

Pour Trump, la terre palestinienne serait "une marchandise", selon un analyste égyptien

Pour Trump, la terre palestinienne serait "une marchandise", selon un analyste égyptien

Les États-Unis privilégient leurs propres intérêts au Moyen-Orient, au détriment du droit du peuple palestinien, a expliqué à Sputnik le politologue égyptien...

Donald "Trump traite la terre palestinienne comme une marchandise plutôt que comme un territoire souverain", donnant la priorité aux intérêts des États-Unis et d'Israël, a déclaré à Sputnik le politologue égyptien Farouk Hussein Abou Daïf.L’implication de Washington pourrait créer des "opportunités coloniales, avec la possibilité d’accorder la Cisjordanie à Israël", conclut le politologue, critiquant une stratégie occidentale plus large pour déstabiliser le Moyen-Orient.Le Président Trump avait précédemment déclaré que les États-Unis prendraient la bande de Gaza sous leur contrôle et s'occuperaient des travaux de reconstruction dans la région pour la transformer en "Riviera du Proche-Orient". Il avait qualifié la bande de Gaza de "site de démolition " et estimé que les habitants de la région devraient partir vers d'autres pays, comme la Jordanie ou l'Égypte.

