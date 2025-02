https://fr.sputniknews.africa/20250205/le-demantelement-de-lusaid-est-une-tres-bonne-chose-pour-lafrique-1070514251.html

Le démantèlement de l'USAID est une "très bonne chose pour l'Afrique"

D'après le sénateur nigérian Adamu Garba II, contacté par Sputnik Afrique, sous couvert d’aide, d’éducation et de soins de santé, l’agence américaine USAID a... 05.02.2025, Sputnik Afrique

"L'USAID est le principal véhicule utilisé pour mener des opérations de déstabilisation et de soutien à l'insurrection", insiste Adamu Garba."La majorité des opérations terroristes sont apparemment documentées par plusieurs sources, y compris WikiLeaks, et même Elon Musk a indiqué que l'USAID est principalement responsable de nombreuses atrocités commises en Afrique et dans d'autres régions du monde", ajoute-t-il. L'USAID a annoncé le 4 février mettre son personnel du monde entier en congé administratif à partir du 7 février. Le 3 février, le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré être le nouveau chef par intérim de l'agence afin de mettre fin à l'"insubordination".

