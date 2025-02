https://fr.sputniknews.africa/20250205/la-situation-en-rdc-a-lordre-du-jour-dentretiens-russie-rwanda-1070517710.html

La situation en RDC à l’ordre du jour d'entretiens Russie-Rwanda

Le diplomatie rwandaise a annoncé avoir mené des entretiens avec Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique... 05.02.2025, Sputnik Afrique

La situation en République démocratique du Congo a été au centre d'un entretien téléphonique entre Olivier Nduhungirehe, chef de la diplomatie rwandaise, et Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du Président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, annonce le ministère rwandais des Affaires étrangères.Les interlocuteurs ont également discuté du renforcement de la coopération entre le Rwanda et la Russie, ajoute le communiqué mis en ligne sur les réseaux sociaux.Le 26 janvier, le groupe M23 était entré dans la ville de Goma, dans l'est de la RDC, pour en prendre le contrôle et y créer sa propre administration. La RDC accuse le Rwanda de soutenir les rebelles.

