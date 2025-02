Fin annoncée de l'USAID: un économiste égyptien appelle à ne pas trop croire Trump

https://fr.sputniknews.africa/20250205/fin-annoncee-de-lusaid-un-economiste-egyptien-appelle-a-ne-pas-trop-croire-trump-1070517058.html

Les déclarations de Donald Trump ne doivent pas toujours être prises au pied de la lettre, a déclaré ce mercredi 5 février à Sputnik Nour Nada, de l'Académie Sadate du Caire pour les sciences de gestion, suite l'annonce de la fin de l'agence USAID aux États-Unis.Donald Trump "est un homme d'affaires qui cherche à conclure des accords", il a pour habitude de pousser à la confrontation avant de négocier et calculer gains et pertes, analyse un économiste. Les décisions douanières concernant le Mexique et le Canada ont ainsi été retardées d'un mois et devraient finalement être annulées, selon lui. La suppression de l'USAID pourrait aussi ne pas être mise en œuvre, note l'expert.Même scénario pour le Proche-Orient: M.Trump a d'abord adopté une position radicale, mais ce ne sont que des manœuvres pour mieux négocier, à son avis.Entretiens Poutine-TrumpD'éventuelles négociations entre les Présidents russe et américain, annoncés par M.Trump, viseraient à mettre fin aux combats, ainsi qu'à discuter de compromis, puisque Trump considère les négociations comme un deal.La pression économique de Washington sur les pays européens est aussi l'un des facteurs dans les négociations avec Moscou. Les sanctions antirusses ayant eu "un impact négatif important sur les économies des pays occidentaux", rappelle Nour Nada.

