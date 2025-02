https://fr.sputniknews.africa/20250204/usaid-outil-de-letat-profond-americain-affirme-un-philosophe-russe-1070493183.html

USAID: outil de l'État profond américain, affirme un philosophe russe

USAID: outil de l'État profond américain, affirme un philosophe russe

L'agence américaine d'aide au développement sert les objectifs de l'État profond américain et est instrumentalisée par ce dernier pour renverser les régimes... 04.02.2025, Sputnik Afrique

L'agence américaine d'aide au développement "a financé, organisé et soutenu des révolutions de couleur dans divers pays, a participé à des coups d'État, a financé des manifestations politiques et des attentats, ainsi que des assassinats de personnalités politiques", a déclaré le philosophe russe Alexandre Douguine à Sputnik.Sous le couvert d'une ONG, l'USAID accomplissait de fait "les tâches fixées par l'État profond américain, pour renverser des régimes indésirables", affirme-t-il.Douguine rappelle qu'Elon Musk a qualifié l'USAID d'organisation "absolument criminelle" et "illégale", se basant sur les résultats d'un audit des financements réalisé par la commission DOGE.

