Retraits français d'Afrique: "les peuples opprimés ne veulent plus de la domination occidentale"

La prise de conscience de populations face au néocolonialisme explique le recul de la France sur le continent, et le retrait de ses troupes du Tchad et du... 04.02.2025, Sputnik Afrique

Des manifestations "anti-Françafrique, anti-impérialistes et anti-néocolonialisme" agitent le continent africain, car les populations comprennent que l'Occident et la France n'ont pas "abandonné leurs réflexes négrophobes, suprémacistes, racialistes et impérialistes", a déclaré ce mardi 4 février à Sputnik Afrique Égountchi Behanzin, président de la Ligue de défense noire africaine.Mais le départ des troupes français, comme au Sahel, ne mettra sans doute pas fin aux pillages et aux politiques néocoloniales, selon le militant.

