Pékin répond aux tarifs douaniers US: une escalade de la guerre commerciale

Pékin répond aux tarifs douaniers US: une escalade de la guerre commerciale

La riposte chinoise aux droits de douane américains est un nouvel épisode de la guerre commerciale entre les deux pays, a expliqué à Sputnik Sergueï Loukonine... 04.02.2025, Sputnik Afrique

Les nouveaux droits de douanes décidés par Pékin en riposte à ceux de Washington entrent dans le cadre d'une rivalité stratégique avec Washington, a déclaré à Sputnik Sergueï Loukonine de l'Institut de l'économie mondiale et des relations internationales, après l'introduction des droits de douane chinois sur le charbon et le GNL américains, ainsi que du contrôle des exportations de terres rares.Selon lui, la tâche du Président américain Donald Trump est de ralentir le développement chinois, pour que Pékin ne puisse défier l’hégémonie américaine.Pékin essayerait cependant de ne pas s'impliquer dans un "échange de coups" avec les États-Unis, pour maintenir un environnement économique extérieur calme et favorable, afin de résoudre ses problèmes internes, nuance Sergueï Loukonine.La Chine a imposé ce 3 février des droits de douane de 15% sur le charbon et le GNL en provenance des États-Unis, ainsi que des contrôles à l’exportation sur les marchandises liées à certains métaux rares. Elle a ensuite déposé une plainte contre les mesures fiscales de Washington auprès du mécanisme de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce.

