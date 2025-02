https://fr.sputniknews.africa/20250204/les-echanges-commerciaux-russie-afrique-ont-atteint-25-mds-usd-en-2024-1070500848.html

Les échanges commerciaux Russie-Afrique ont atteint 25 mds USD en 2024

Les échanges commerciaux Russie-Afrique ont atteint 25 mds USD en 2024

Le volume des échanges commerciaux et de la coopération économique entre la Russie et l'Afrique a atteint 25 milliards en 2024, et va croître davantage, a... 04.02.2025, Sputnik Afrique

Les liens économiques entre Moscou et l'Afrique se resserrent et chacun est à la recherche de nouveaux projets mutuellement bénéfiques, a déclaré ce mardi 4 février le ministre russe des Affaires étrangères, lors de l'ouverture du Département de partenariat avec l'Afrique de son ministère.Selon lui, les perspectives sont nombreuses, notamment dans сes secteurs:

