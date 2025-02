Le concept de Trump "L'Amérique avant tout" rappelle un slogan nazi, selon Lavrov

https://fr.sputniknews.africa/20250204/le-concept-de-trump-lamerique-avant-tout-rappelle-un-slogan-nazi-selon-lavrov-1070492305.html

Le concept de l'administration Trump "L'Amérique avant tout" rappelle explicitement le slogan nazi "L'Allemagne au-dessus de tout".Cet avertissement a été évoqué dans un article du chef de la diplomatie russe dans la revue "Russie et la politique globale" (Rossia v globalnoï politike).Le recours à "l'instauration de la paix par le biais de la guerre" peut définitivement enterrer la diplomatie. Sans parler du fait que ce genre de discours ne tient absolument pas compte de la Charte des Nations Unies, affirme Sergueï Lavrov.À leur retour au pouvoir, les républicains veulent reconsidérer l'ordre mondial d'après-guerre, qu'ils déclarent obsolète et contraire aux intérêts des USA, "même s'il semblait incarner l'égocentrisme et l'arrogance de l'Occident guidé par Washington à l'époque post-guerre froide", a souligné le ministre russe.

