Le groupement Nord a attaqué deux brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 35 militaires et quatre pièces d'artillerie.

Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, attaquant six brigades ukrainiennes. L'armée de Kiev a perdu 290 militaires, un char, deux blindés de transport de troupes M113 américains et neuf pièces d'artillerie, dont trois de fabrication occidentale. Trois dépôts de munitions ont aussi été détruits.

Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses et attaqué sept brigades ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 260 militaires et quatre pièces d'artillerie dont trois produites par les pays de l'Otan. Deux dépôts de munitions ont été rasés.