La victoire de Moscou mènera à "un monde plus sûr", selon une sénatrice russe

La victoire de Moscou mènera à "un monde plus sûr", selon une sénatrice russe

Sputnik Afrique

04.02.2025

Moscou sortira vainqueur de son opération militaire spéciale et de sa confrontation face à l'Occident, cette victoire est nécessaire pour un "monde plus sûr", a écrit sur son blog, Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe).Selon elle, le monde est agité par une confrontation entre les forces défendant le droit international et celles qui délaissent la Charte des Nations Unies pour jouer selon les seules règles occidentales.L'opération militaire spéciale russe est la quintessence de cette "confrontation existentielle", selon elle.

