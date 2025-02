https://fr.sputniknews.africa/20250204/la-position-de-lafrique-sest-renforcee-avec-les-brics-selon-moscou-1070501005.html

La position de l'Afrique s'est renforcée avec les BRICS, selon Moscou

La position de l'Afrique s'est renforcée avec les BRICS, selon Moscou

La place de l'Afrique s'est affermie dans le cadre des BRICS, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui s'est dit ouvert aux... 04.02.2025, Sputnik Afrique

Les BRICS ont été le cadre d’une affirmation du continent africain et cela se poursuivra sans doute, a déclaré ce mardi 4 février le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov lors de l'ouverture du Département de partenariat avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères.La Russie est prête à interagir tant sur une base bilatérale qu'avec la participation d'amis et de personnes partageant les mêmes idées au sein de l'Union économique eurasienne, de la Communauté des États indépendants et de l'Organisation de coopération de Shanghai, a ajouté le responsable.Les BRICS sont une association interétatique regroupant 10 pays:Plus d'une trentaine de pays ont exprimé leur souhait de se joindre à l'organisation.

