https://fr.sputniknews.africa/20250204/la-fin-de-lusaid-amenera-la-paix-en-afrique-selon-un-candidat-a-la-presidentielle-nigeriane-1070490925.html

La fin de l'USAID amènera la paix en Afrique, selon un candidat à la présidentielle nigériane

La fin de l'USAID amènera la paix en Afrique, selon un candidat à la présidentielle nigériane

Sputnik Afrique

La suppression de l'agence US d'aide au développement (USAID), évoqué par Elon Musk, serait une bonne nouvelle pour la sécurité du continent africain et de la... 04.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-04T11:49+0100

2025-02-04T11:49+0100

2025-02-04T11:49+0100

international

états-unis

nigeria

usaid

agence des etats-unis pour le développement international (usaid)

terrorisme

sécurité

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/07/1069083687_0:48:401:273_1920x0_80_0_0_a9d9311c00f7341cf17e26d88a1db992.jpg

L'agence US d'aide au développement soutient des opérations de déstabilisations sur le continent, a déclaré Adamu Garba, ex-sénateur nigérian, dans une vidéo publiée sur X. Sans son soutien, des groupes terroristes comme Boko Haram ou l'État islamique en Afrique de l'Ouest pourraient se trouver à court d'armes, de munitions et de moyens de reconnaissance, a-t-il ajouté. Les programmes éducatifs ou sanitaires de l'USAID ne sont qu'un masque, qui cache une volonté de "désorganiser" les pays africains, pour continuer de les exploiter et de servir un agenda américain, a-t-il indiqué.

états-unis

nigeria

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, états-unis, nigeria, usaid, agence des etats-unis pour le développement international (usaid), terrorisme, sécurité