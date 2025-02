https://fr.sputniknews.africa/20250204/la-centrale-nucleaire-del-dabaa-sera-pleinement-operationnelle-dici-fin-fevrier-2030--1070488637.html

La centrale nucléaire d'El-Dabaa sera pleinement opérationnelle d'ici fin février 2030

La centrale nucléaire d'El-Dabaa sera pleinement opérationnelle d'ici fin février 2030

Sputnik Afrique

La construction de la centrale nucléaire se déroule strictement selon le calendrier prévu, a fait savoir l'ambassadeur de Russie en Égypte Gueorgui Borissenko. 04.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-04T09:57+0100

2025-02-04T09:57+0100

2025-02-04T09:57+0100

afrique du nord

égypte

russie

rosatom

el-dabaa (centrale nucléaire)

construction

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/15/1069329695_12:0:837:464_1920x0_80_0_0_8d812c7918f5a16f494ea7848a9b45ca.jpg

"Les quatre unités sont actuellement en construction. La livraison et l'installation des équipements, qui sont produits en Russie et dans certains autres pays, ont débuté", a indiqué à Sputnik le diplomate russe. La Russie et l'Égypte ont signé un accord pour la construction de la centrale en 2015. Mené par l'entreprise publique russe Rosatom, le projet comprend la réalisation de 4 unités avec des réacteurs russes VVER-1200 de génération 3+. La première pierre a été posée en 2022. El-Dabaa est le plus grand chantier nucléaire au monde, selon Gueorgui Borissenko. Pour Rosatom, il s’agit du premier chantier nucléaire sur le continent africain.

afrique du nord

égypte

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, égypte, russie, rosatom, el-dabaa (centrale nucléaire), construction