"Il n'y a jamais eu de coopération ou de partenariat entre l'Occident et l'Afrique"

Pour le panafricaniste Égountchi Behanzin, contacté par Sputnik Afrique, l'Occident ne produisait que de "faux discours de coopération" envers le continent... 04.02.2025, Sputnik Afrique

"Il ne peut y avoir de partenariat ou de coopération entre le colonisateur et le colonisé, entre le dominant et le dominé. L'Afrique n'a jamais invité l'Occident à venir en Afrique. L'Occident s'est imposé avec les armes, la colonisation, les guerres, le pillage, et les génocides", affirme le président de la Ligue de défense noire africaine."L'inverse se fait avec la Russie où les peuples africains invitent la Russie en partenariat, à une coopération, et invitent la Chine", développe-t-il.

