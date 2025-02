https://fr.sputniknews.africa/20250203/nouveaux-tarifs-douaniers-us-pour-le-canada-le-mexique-et-la-chine-ce-quen-disent-les-medias-1070482202.html

Nouveaux tarifs douaniers US pour le Canada, le Mexique et la Chine: ce qu'en disent les médias

Les médias internationaux sont sceptiques face aux nouveaux tarifs douaniers décidés par Donald Tump à l'encontre du Canada, du Mexique et de la Chine. 03.02.2025, Sputnik Afrique

Le Président américain Donald Trump a signé un décret imposant des droits de douane de 25% pour les produits importés du Mexique et du Canada et de 10% pour les produits chinois. Voici ce qu'en dit la presse:Trump a été critiqué par des représentants du monde des affaires et même des membres du Parti républicain, selon le Financial Times. Les associations professionnelles préviennent que la hausse des droits de ddouane entraînera une montée des prix aux États-Unis.L'économie canadienne pourrait glisser vers une récession, note le Washington Post. Les taxes ont indigné la société canadienne qui se croit trahie par la Maison-Blanche.L'industrie automobile et des équipements électriques mexicaine vont surtout pâtir en raison des taxes US, estime le New York Times. Au Canada, c'est le traitement des minéraux qui pourrait trinquer.La décision de Trump pourrait déclencher une guerre commerciale dévastatrice entre les États-Unis et leurs 3 principaux partenaires commerciaux, qui représentent 40% des importations du pays, ajoute le Guardian.

