M23 et exploitation des minerais : comment les multinationales profitent du chaos en RDC

La ville de Goma en RDC détient 80 % de la réserve mondiale de cobalt, essentielle à la viabilité de nos téléphones. Malgré cela, cette région est l'une des... 03.02.2025, Sputnik Afrique

M23 et exploitation des minerais : comment les multinationales profitent du chaos en RDC Sputnik Afrique La ville de Goma en RDC détient 80 % de la réserve mondiale de cobalt, essentielle à la viabilité de nos téléphones. Malgré cela, cette région est l'une des plus pauvres. En 2020, le commerce des téléphones, grâce aux minerais de l'Est de la RDC, a généré environ 409 milliards de dollars, avec 1,5 milliard d'unités vendues par an.

Lors d’une interview accordé à Sputnik Afrique, le chercheur en relations internationales, Scheel Mutombo, a estimé que ce conflit meurtrier ne profite en réalité ni au M23 ni au Rwanda, mais plutôt aux multinationales et aux puissances étrangères désireuses d'exploiter les ressources du Congo de manière malhonnête.M. Mutombo déplore que, derrière le Rwanda, se cachent d'autres puissances, car ces terres rares et minerais stratégiques ne sont pas réellement utilisés au Rwanda. Selon le chercheur, le pays n'est, en fait, qu'une plateforme de transit pour ces minerais stratégiques qui sont ensuite envoyés ailleurs. À son avis, il s'agit d'un trafic vaste et complexe, dont le centre névralgique est situé à Kigali.De son côté, le professeur de sciences politiques, Alphonse Maindo, explique les perceptions ambivalentes des Congolais concernant le rôle de la France dans les conflits en Afrique, notamment en République Démocratique du Congo (RDC). M. Maindo évoque une impression de "double jeu" de la part de la France, où celle-ci semble active dans la dénonciation de conflits en Europe, comme la guerre en Ukraine, mais adopte une attitude moins déterminée face à des crises en Afrique, en particulier en RDC.Pour le président de la diaspora congolaise en Turquie et à Chypre, Monsieur Daula Abdoul, la pérennité de ce conflit facilite leur exploitation de façon illégale et permet aux entreprises internationales, notamment les multinationales, de fabriquer des équipements électroniques de qualité. Selon M. Abdoul, pour contrôler ces ressources, certaines multinationales financent les rebelles du M23 afin de déstabiliser le pays. En retour, les rebelles du M23 cèdent les minerais à ces multinationales à bas prix, au détriment du peuple congolais.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

