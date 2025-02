L'Union africaine "entre dans une nouvelle étape importante de son développement"

https://fr.sputniknews.africa/20250203/lunion-africaine-entre-dans-une-nouvelle-etape-importante-de-son-developpement-1070476577.html

Le 15 février, l’élection d’un nouveau président de la Commission de l’Union africaine (UA), l’organe assurant les activités quotidiennes de cette organisation panafricaine, aura lieu lors du sommet à Addis-Abeba.L'UA est le successeur de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), une union politique et économique d'États africains fondée en 1963 pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale des pays africains et pour éradiquer le colonialisme et l'apartheid. Cependant, en raison de l’évolution de la situation internationale à la fin du XXe siècle et de l’émergence de nouveaux défis politiques et économiques, les dirigeants africains sont arrivés à la conclusion qu’il était nécessaire de restructurer l'OUA. Ainsi, le 11 juillet 2000, lors d'un sommet à Lomé (Togo), un acte constitutif a été adopté, qui a défini les objectifs et la structure de l'Union africaine. L'acte est entré en vigueur le 26 mai 2001, l'organisation a entamé ses travaux le 9 juillet 2002.Il faut également souligner que l’organisation comprend tous les États du continent africain. Pourtant, en raison des coups d'État militaires, la Guinée est actuellement suspendue (depuis septembre 2021), ainsi que le Mali (depuis juin 2021), le Soudan (depuis octobre 2021), le Burkina Faso (depuis janvier 2022), le Niger (depuis août 2023) et le Gabon (depuis août 2023). La Russie bénéficie du statut de pays observateur depuis 2006.Structurellement, l'organisation se compose de l'Assemblée, du Conseil exécutif et de la Commission. L’UA dispose également d’un Conseil de paix et de sécurité, d’une Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, d’un Conseil économique, social et culturel, ainsi que de commissions et comités techniques dans divers domaines (énergie, agriculture, commerce, industrie).Il convient de noter que trois candidats prendront part aux prochaines élections pour le poste de président de la Commission de l'UA: l'ancien Premier ministre du Kenya Raila Odinga, le ministre des Affaires étrangères de Madagascar Richard Randriamandrato, ainsi que l'actuel ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de Djibouti Mahmoud Ali Youssef.Programme du candidat djiboutienJe me permettrai de m'attarder plus en détail sur le discours du programme du chef de la diplomatie djiboutienne, puisque je suis accrédité dans cet État d'Afrique de l'Est depuis plus de cinq ans maintenant, en suivant de près les événements qui se déroulent dans le pays et dans la région de la Corne de l’Afrique.Dans une récente interview accordée à la RTD, Radio Télévision Djibouti, Mahmoud Ali Youssef a partagé sa vision de l’Afrique. Il s’appuie sur l’initiative clé de l’UA, ’faire taire les armes d’ici 2030. Selon le ministre, la stabilité et la prospérité du continent peuvent être obtenues grâce à la paix et à la sécurité. "La paix et la sécurité sont les fondements sur lesquels l’Afrique doit construire son avenir", a-t-il déclaré. Il est bien sûr difficile d’être en désaccord avec cela, au vu des conflits qui se déroulent actuellement au Sahel, en Afrique de l’Est, dans la région des Grands Lacs et dans d’autres parties du continent.Le candidat djiboutien a précisé que la sécurité permettra d'assurer le développement durable du continent africain. Selon lui, pour y parvenir, les pays doivent s’entendre sur une approche commune dans divers domaines, notamment l’économie, l’environnement et les infrastructures. Ici, Mahmoud Ali Youssef a évoqué des projets ambitieux tels que la construction de la centrale hydroélectrique de Grand Inga (RDC) et des lignes ferroviaires à grande vitesse transfrontalières qui relieraient les capitales des États africains. Il a également proposé d’accélérer le lancement de la Zone de libre-échange continentale africaine, un projet considéré comme le principal moteur de la transformation économique du continent.Le ministre djiboutien a également évoqué la lutte contre le changement climatique, la cybersécurité et de la gestion numérique. "Les menaces évoluent et nous devons être prêts à relever les défis du 21e siècle", a-t-il expliqué. Le diplomate a appelé à la création d’une agence panafricaine de cybersécurité qui travaillerait en étroite collaboration avec les agences nationales compétentes pour protéger les infrastructures numériques critiques et les données personnelles des citoyens africains. En outre, une attention particulière a été accordée à la technologie en tant qu’outil clé qui améliorera l’efficacité des services publics et offrira à la jeunesse africaine de plus grandes opportunités d'épanouissement personnel.Rôle important de la jeunesse africaineIl convient de souligner que, selon les prévisions des experts, d'ici 2050, un tiers de la jeunesse mondiale vivra en Afrique, et d'ici 2100, ce chiffre atteindra 45%. Cela démontre le rôle important que jouent et joueront dans un avenir proche les jeunes Africains dans l’économie mondiale.Pour résumer, quel que soient les résultats des prochaines élections, l’UA entre dans une nouvelle étape importante de son développement. Le continent africain est un centre unique et influent du développement mondial. Je suis donc convaincu que notre pays continuera à développer des relations globales et multiformes avec les États africains afin de porter les relations bilatérales à un niveau plus élevé, les rendre de meilleure qualité.

