L'Otan est préoccupée par l'influence de Sputnik, en voilà la raison, selon un responsable malien

Face à l'émergence d'un monde multipolaire, l'Occident s'attaque à "toute structure qui privilégie la transparence, donne de l'information et non de la propagande". C'est ainsi qu'Adama Diabaté, conseiller présidentiel malien, a expliqué à Sputnik Afrique la préoccupation de l'Otan face à la montée de la popularité de Sputnik dans le monde.Selon lui, la préoccupation de l'Otan montre aussi que Sputnik est "sur la bonne voie, pour donner une alternative dans ce monde de cacophonie des médias qui servent plutôt leurs maîtres que l'information".Le public "apprécie et adhère" à cette alternative offerte par les médias russes, ajoute-t-il.Le Centre d'excellence pour les communications stratégiques de l’Otan avait récemment publié un rapport sur l’influence de Sputnik et de RT en Égypte, au Mali, au Kenya et aux Émirats arabes unis. Selon ce document, le nombre des lecteurs et spectateurs de ces médias russes aux Émirats avait augmenté de 10 millions de personnes depuis 2022. Sputnik Arabic et RT Arabic sont considérés comme les sources principales d'informations en arabe sur l'Ukraine. Des informations de Sputnik et RT sont souvent partagées par le portail Malijet, les médias locaux et réseaux sociaux. Le fait que Sputnik et RT invitent les gens à réfléchir sur les informations qu'ils diffusent inquiète les auteurs du rapport.

