Le mangeoire ferme: Musk annonce l'abolition de l'USAID

Sputnik Afrique

Selon Elon Musk, l'Agence des États-Unis pour le développement international doit "disparaître", elle n'est pas récupérable. 03.02.2025

L'USAID n'est plus une pomme avec juste un ver dedans. C’est "une boule de vers" sans pomme, tranche le chef du DOGE.Fondée par le Président Kennedy en 1961, l’USAID était chargée de financer le développement économique et social dans plus d’une centaine de pays à travers le monde, y compris en Afrique. Cependant, derrière cette mission honorable, se cachent la corruption, l'ingérence dans les affaires intérieures des pays, la collecte d'informations "sensibles", le financement de laboratoires biologiques, et ce n'est que le sommet de l'iceberg, dénonce le patron de SpaceX.

