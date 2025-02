https://fr.sputniknews.africa/20250203/la-ville-de-moscou-a-augmente-ses-exportations-industrielles-vers-lafrique-de-plus-de-20-1070481001.html

La ville de Moscou a augmenté ses exportations industrielles vers l'Afrique de plus de 20%

La ville de Moscou a augmenté ses exportations industrielles vers l'Afrique de plus de 20%

L'industrie légère, le secteur pharmaceutique et la fabrication d'instruments sont des secteurs porteurs pour les exportations moscovites vers l'Afrique... 03.02.2025

De janvier à octobre 2024, les entreprises de Moscou ont augmenté les livraisons de produits manufacturés vers l'Afrique de 20,8%, par rapport à la même période en 2023, a annoncé la municipalité de la capitale russe.Les domaines ayant enregistré la plus forte croissance sont:"La ville accorde une attention particulière au soutien des entreprises souhaitant exporter vers les marchés des pays africains. Ces derniers ont des caractéristiques uniques, et il est important non seulement d’élargir la géographie des exportations, mais aussi de diversifier la gamme des approvisionnements", a déclaré dans un communiqué Maxime Liksutov maire adjoint de Moscou chargé des transports et de l'industrie.Selon le responsable, les destinations qui intéressent les exportateurs sont notamment:

