Comment l'USAID est-elle liée à la recherche sur les armes biologiques?

Comment l'USAID est-elle liée à la recherche sur les armes biologiques?

Sputnik Afrique

Sous le feux des critiques de la nouvelle administration Trump, l'Agence US pour le développement international est impliquée dans la recherche sur les armes... 03.02.2025

Sur X, Elon Musk a qualifié l'Agence américaine pour le développement international (USAID) d'"organisation criminelle" ajoutant qu'elle avait "financé la recherche sur les armes biologiques" avec les impôts des Américains.Des commentaires qui font écho aux affirmations d'Igor Kirillov, ancien chef des Troupes russes de défense radiologique, chimique et biologique, récemment assassiné par l'Ukraine sur le territoire russe. Des documents obtenus lors de l’opération militaire spéciale russe auraient révélé:Des liens entre l'agence et PentagoneDes recherches sur les armes biologiquesL'Agence US pour le développement et le COVID-19

