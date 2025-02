https://fr.sputniknews.africa/20250203/ce-pays-africain-accueille-la-2e-edition-du-concours-international-de-coran-et-dadhan--1070484065.html

Ce pays africain accueille la 2e édition du Concours international de Coran et d'Adhan

Ce pays africain accueille la 2e édition du Concours international de Coran et d'Adhan

Plus de 60 pays ont participé au 2e concours de récitation du Coran et de l'Adhan dont la finale s'est déroulée au stade de la capitale éthiopienne. 03.02.2025, Sputnik Afrique

addis-abeba

ethiopie

coran

concours

religion

islam

afrique subsaharienne

La finale du 2e Concours international de lecture du Coran et de l'Adhan (appel à la prière) s'est tenue le 2 février au stade d'Addis Abeba, en Éthiopie, relatent les médias.Le concours a été organisé par l'Association coranique Zayd Ibn Thabit et le Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiennes, précise l'Agence internationale de presse coranique (IQNA).Plus de 100 hommes et femmes d'une soixantaine de pays avaient participé au concours lancé le 29 janvier.Parmi les participants figuraient des candidats venus d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Amérique, a précisé Nuredin Qasim, président de l’Association Zayd Ibn Thabit, organisatrice du concours, cité par APA News.

