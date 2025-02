https://fr.sputniknews.africa/20250203/bientot-la-creation-dune-compagnie-aerienne-nationale-du-niger-et-une-autre-de-laes-1070471615.html

Bientôt la création d’une compagnie aérienne nationale du Niger et une autre de l’AES

Ce projet "s’inscrit dans une stratégie globale de désenclavement, visant à renforcer les corridors reliant le Niger à ses voisins, mais aussi à faciliter le... 03.02.2025, Sputnik Afrique

Le ministre nigérien des Transports et de l’Équipement, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, a annoncé la création prochaine d’une compagnie aérienne nationale ainsi que d’une compagnie de l’AES."Notre pays est très vaste, et nous avons donné instruction à l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) d’assouplir certaines dispositions légales afin de faciliter la mise en place de ces compagnies. Ainsi, l’ANAC a mis en ligne les conditions permettant d’obtenir rapidement les autorisations de survol et d’atterrissage", a déclaré le colonel-major Salissou Mahaman Salissou. Ce projet "s’inscrit dans une stratégie globale de désenclavement, visant à renforcer les corridors reliant le Niger à ses voisins, mais aussi à faciliter le transport à l’intérieur du pays", a encore indiqué le ministre. "La mise en place de la compagnie aérienne de la Confédération de l’AES constitue une priorité", a-t-il précisé.

