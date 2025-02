L'Égypte et l'Algérie confirment leur statut de puissances militaires majeures en Afrique. Ils ont toutes deux été retenues dans le classement mondial des 10... 02.02.2025, Sputnik Afrique

Top-5 des pays africains ayant le plus d'hélicoptères d'attaque en 2025

Top-5 des pays africains ayant le plus d'hélicoptères d'attaque en 2025

Top-5 des pays africains ayant le plus d'hélicoptères d'attaque en 2025

L'Égypte et l'Algérie confirment leur statut de puissances militaires majeures en Afrique. Ils ont toutes deux été retenues dans le classement mondial des 10 plus grandes flottes d'hélicoptères d'attaque, occupant respectivement les 7e et 10e positions, selon Global Firepower.