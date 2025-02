https://fr.sputniknews.africa/20250202/nouveau-drone-russe-merlin-vr-en-action-dans-la-zone-de-loperation-speciale---video-1070468675.html

Nouveau drone russe Merlin-VR en action dans la zone de l'opération spéciale - video

Nouveau drone russe Merlin-VR en action dans la zone de l'opération spéciale - video

Le drone Merlin-VR a permis aux forces armées russes de détecter et de détruire une unité d'infanterie ukrainienne dans un abri dissimulé dans la région de... 02.02.2025, Sputnik Afrique

Le nouveau drone lourd russe Merlin-VR a ajusté le largage d'une bombe FAB-1500 et permis de confirmer la destruction d'une unité d'infanterie ukrainienne sur la rive droite du Dniepr, a rapporté un correspondant de Sputnik. Le décollage et l'atterrissage ont pris moins de trois minutes, afin d'éviter d'être repéré par l'ennemi.Le Merlin-VR peut effectuer des missions de reconnaissance à tout moment de la journée et par tous les temps pendant près de dix heures et à une distance jusqu'à 120 km

