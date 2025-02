https://fr.sputniknews.africa/20250202/namibie-des-vergers-pres-decoles-plantes-par-une-structure-de-rosatom-pour-lutter-contre-la-faim-1070467096.html

Namibie: des vergers près d'écoles plantés par une structure de Rosatom pour lutter contre la faim

Sputnik Afrique

Futur exploitant de l'uranium en Namibie, Headspring Investments a ainsi répondu à l’appel du gouverneur d'Omaheke. Celui-ci lui a demandé de lutter contre la... 02.02.2025, Sputnik Afrique

Elle met ainsi en œuvre un projet visant à créer des jardins fruitiers à proximité d'écoles dans la région namibienne d'Omaheke. L'entreprise a déjà noué un partenariat avec une école primaire et lui a fourni du bois de chauffage pour préparer les repas. Elle a alors construit une cuisine moderne pour l’école et applique un programme d’alimentation, selon lui. Headspring Investments fait partie de l'entreprise publique nucléaire Rosatom et du groupe Uranium One. Il dirige un projet d’extraction d’uranium en Namibie en utilisant des technologies de lixiviation in situ. Le démarrage de la production est prévu pour 2029, le volume d'investissement estimé est d'environ 500 millions de dollars.

