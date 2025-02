https://fr.sputniknews.africa/20250202/le-president-malien-reaffirme-son-engagement-pour-un-retour-a-lordre-constitutionnel--1070467865.html

Le Président malien réaffirme son engagement pour un retour à l'ordre constitutionnel

Celui-ci "passe nécessairement par un processus sécurisé et apaisé, et cela pour éviter un éternel recommencement", a déclaré Assimi Goïta devant les autorités...

Le chef d'État a réitéré son soutien à la transparence et la bonne gouvernance tout en saluant les succès des institutions dans de nombreux domaines. Il a mis en avant les performances des Forces de défense et de sécurité dans leur mission de la préservation de l’intégrité territoriale du pays. Le général est également revenu sur les grandes orientations pour la nouvelle année, avec une priorité accordée à la sécurité et la stabilité du pays.

