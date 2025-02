https://fr.sputniknews.africa/20250202/en-afrique-des-moustiques-dangereux-a-capacites-de-vol-extraordinaires-retrouves-par-des-chercheurs-1070465597.html

En Afrique, des moustiques dangereux à capacités de vol extraordinaires retrouvés par des chercheurs

En Afrique, des moustiques dangereux à capacités de vol extraordinaires retrouvés par des chercheurs

02.02.2025

Ces insectes balayés par les vents peuvent propager des maladies de loin, montre une étude publiée sur le site bioRxiv. Les scientifiques ont ainsi découvert un certain nombre d'agents pathogènes chez plus de 1.000 moustiques interceptés sur des filets suspendus à une altitude de 120 à 290 m au-dessus du sol des pays cités. Parmi eux figurent le virus de la dengue, le virus du Nil occidental et le virus M'poko, qui peuvent tous infecter l'homme. Il n'est cependant pas clair si les insectes infectés peuvent encore transmettre la maladie après leur débarquement. La signification épidémiologique de la migration véhiculée par le vent à haute altitude a été ainsi prouvée pour la première fois. La plupart des insectes atteignent des vitesses de 1 à 1,5 mètre par seconde au maximum et restent à moins de 5 kilomètres de leur lieu de naissance. Ils restent en effet près du sol. Mais l'étude en question a montré que les moustiques voyagent parfois sur de longues distances après avoir atteint des altitudes élevées avec le vent.

