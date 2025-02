https://fr.sputniknews.africa/20250202/ces-trois-nouveaux-pays-africains-sont-autorises-a-participer-aux-changes-en-russie-1070461273.html

Ces trois nouveaux pays africains sont autorisés à participer aux changes en Russie

Moscou a publié une liste élargie de pays autorisés à participer aux échanges sur le marché russe. Elle comprend, entre autres, le Nigéria, la Tunisie et... 02.02.2025, Sputnik Afrique

Le Nigéria, la Tunisie et l'Éthiopie peuvent désormais participer aux changes en Russie, annonce le gouvernement russe.Avant l'élargissement, la liste initiale comprenant l'Égypte et l'Afrique du Sud en tant que pays d'Afrique.Au total, 40 pays amis et neutres, des organisations de crédit et de courtiers sont autorisés à mener cette activité, ainsi qu'à participer sur le marché des instruments financiers dérivés. Parmi les pays récemment autorisés figurent aussi l'Argentine, le Cambodge, le Laos et le Mexique.Ce changement découle des nouvelles normes de la loi fédérale adoptée en juillet 2023. Cette loi permet d'accroître l'efficacité de la conversion directe des devises nationales des pays amis et neutres en roubles afin de faciliter les règlements en monnaie nationale.

