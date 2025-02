https://fr.sputniknews.africa/20250201/zelensky-qualifie-de-dictateur-par-le-journaliste-us-tucker-carlson-qui-avait-interviewe-poutine-1070455377.html

Zelensky qualifié de "dictateur" par le journaliste US Tucker Carlson qui avait interviewé Poutine

Zelensky qualifié de "dictateur" par le journaliste US Tucker Carlson qui avait interviewé Poutine

"La première caractéristique d'un dictateur est qu'il n'est pas élu. Zelensky n'est donc pas élu. Il a également interdit une confession religieuse. Il a tué...

Selon lui, "tout cela ressemble aux caractéristiques d’un dictateur, d'"une dictature", conclut le journaliste.Alors même que les États-Unis et le Royaume-Uni soutiennent cette personnalité qui "opprime les chrétiens", poursuit-il. Zelensky "interdit la langue maternelle des gens et les livres dans leur langue maternelle", a martelé le journaliste. Pour conclure, M.Carlson a estimé que l'Ukraine était "une marionnette" de Washington et de Londres, tout en soulignant qu'elle n'était ni un pays souverain ni une démocratie.

