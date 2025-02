https://fr.sputniknews.africa/20250201/un-petit-avion-secrase-a-philadelphie-deux-jours-apres-la-collision-aerienne-a-washington---images-1070449230.html

Un petit avion s'écrase à Philadelphie, deux jours après la collision aérienne à Washington - images

Un petit avion s'écrase à Philadelphie, deux jours après la collision aérienne à Washington - images

Avec six personnes à bord, l'appareil s'est écrasé sur des maisons résidentielles, déclenchant un incendie, rapportent les médias US. 01.02.2025

C'était un vol médicalisé, a indiqué l'entreprise qui exploitait l'avion. L'aéronef transportait une fillette venue du Mexique pour se soigner aux États-Unis, sa mère et quatre membres de l'équipage.Ce Learjet 55 - un avion d'affaires américano-français - a disparu du radar 30 secondes après son décollage, ont ajouté les médias.Sur les images, on voit le biréacteur descendant à pic vers et une immense boule de feu au moment du crash.

