Soudan: le CS de l'Onu "profondément inquiet" face à l'escalade de la violence au Darfour

Il a également réclamé un cessez-le-feu "immédiat" entre les deux parties belligérantes, dans une déclaration publiée vendredi soir. 01.02.2025, Sputnik Afrique

L'organisation a en particulier "fermement condamné" les attaques qui s'intensifient contre l’hôpital universitaire saoudien de la ville d'El-Fasher. L'attaque du 24 janvier aurait tué plus de 70 patients recevant des soins critiques et leurs proches, faisant des dizaines d’autres blessés. Plus tôt, le secrétaire général de l'Onu a qualifié d'"effroyable" cette attaque qui a touché "le seul hôpital en activité de la plus grande ville du Darfour". Après plus de 21 mois de guerre, "une grande partie du système de santé soudanais" est "en ruine", a-t-il rappelé.Depuis avril 2023, le Soudan est en proie à un conflit opposant l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR). Des milliers de personnes ont été tuées et plus de 12 millions d'habitants ont été déplacés.

