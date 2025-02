https://fr.sputniknews.africa/20250201/russie-lesotho-les-chefs-de-la-diplomatie-reiterent-lenvie-dintensifier-les-liens--1070454155.html

Russie-Lesotho: les chefs de la diplomatie réitèrent l'envie d'intensifier les liens

Russie-Lesotho: les chefs de la diplomatie réitèrent l'envie d'intensifier les liens

Le ministre russe des Affaires étrangères et son homologue lesothien ont échangé de télégrammes de félicitations à l'occasion du 45e anniversaire de... 01.02.2025

Sergueï Lavrov et Lejone Mpotjoane ont confirmé l'intérêt mutuel pour le développement de coopération dans le domaine politique, le commerce, l'économie et d'autres secteurs. Les parties souhaitent également élargir l'interaction sur des dossiers de l'agenda international. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies le 1er février 1980. Plus tard, des accords de partenariat culturel, scientifique, économique et technique entre les deux pays ont été signés. L'ambassade de l'URSS, puis de la Russie, a fonctionné à Maseru de 1983 à 1992. Aujourd'hui, les intérêts de Moscou au Lesotho sont représentés par l'ambassade de Russie en Afrique du Sud.

