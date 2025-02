https://fr.sputniknews.africa/20250201/le-hamas-remet-deux-prisonniers-israeliens-a-la-croix-rouge---images-1070450123.html

Le Hamas remet deux prisonniers israéliens à la Croix-Rouge - images

Le Hamas remet deux prisonniers israéliens à la Croix-Rouge - images

L'Israélien Yarden Bibas et le Franco-Israélien Ofer Kalderon sont retournés en Israël après avoir été remis par les combattants palestiniens au Comité... 01.02.2025, Sputnik Afrique

Ofer Caldero et Yarden Bibas ont été libérés ce 1er février dans le cadre de la première phase de l'accord d'échange Hamas-Israël. Une autre otage israélienne devrait être libérée aujourd'hui. Ils seront tous échangés contre 183 Palestiniens.Israël, le Hamas, les États-Unis et le Qatar ont signé à la mi-janvier un accord sur la libération des otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.Durant les six semaines de la première phase de la trêve, 33 otages israéliens au total, dont huit décédés, doivent être remis à Israël contre environ 1.900 prisonniers palestiniens.Le régime du cessez-le-feu a commencé le 19 janvier. Depuis, plusieurs échanges de prisonniers ont déjà eu lieu.

