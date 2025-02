https://fr.sputniknews.africa/20250201/le-gabon-encaisse-gros-avec-son-manganese--1070455539.html

Le Gabon encaisse gros avec son manganèse

Le Gabon encaisse gros avec son manganèse

Sputnik Afrique

Il a en effet enregistré une hausse considérable de ses revenus pour l’année 2024, qui s'ajoute à une hausse de production. 01.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-01T15:59+0100

2025-02-01T15:59+0100

2025-02-01T15:59+0100

gabon

afrique subsaharienne

manganèse

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/04/1a/1066247971_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_7b424b6d050a50fbc84c8409610a5323.jpg

Le chiffre d’affaires a progressé de 5,8%, de 617,8 milliards de FCFA (978 millions de dollars) à la fin septembre 2023 à 653,4 milliards de FCFA en 2024. Et ce, en raison de la hausse des prix du minerai de manganèse: de 16,7% sur cette période. La production de manganèse a également progressé au Gabon en 2024: +10,7% en neuf mois, à 7,5 millions de tonnes fin septembre, contre 6,7 millions de tonnes en 2023. Cependant, durant les neuf premiers mois de l’année 2024, le pays a exporté 6,3 millions de tonnes de manganèse, contre 6,8 millions de tonnes sur la même période de 2023. C'est une baisse de 7,7% en glissement annuel, selon le ministère de l’Économie cité par les médias. Face à une demande et à des prix instables pour le manganèse, le groupe français Eramet dont la filiale Comilog est spécialisée dans l'extraction et la transformation de ce minerai a présenté au Président du pays un projet de soutien de ses activités dans le pays. Le Gabon est l’un des principaux producteurs mondiaux de manganèse, et deuxième en Afrique après l’Afrique du Sud.

gabon

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

gabon, afrique subsaharienne, manganèse