https://fr.sputniknews.africa/20250201/le-burkina-faso-lance-la-construction-de-55-centres-medicaux-communaux-et-5-blocs-de-reanimation---1070451377.html

Le Burkina Faso lance la construction de 55 centres médicaux communaux et 5 blocs de réanimation

Le Burkina Faso lance la construction de 55 centres médicaux communaux et 5 blocs de réanimation

Sputnik Afrique

La cérémonie de lancement a eu lieu vendredi à Bérégadougou, commune de la région des Cascades. 01.02.2025, Sputnik Afrique

2025-02-01T10:48+0100

2025-02-01T10:48+0100

2025-02-01T10:48+0100

burkina faso

santé

santé publique

afrique subsaharienne

médecine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104223/69/1042236931_0:18:1281:738_1920x0_80_0_0_ba561dadb5915cab53d5e59beaf65d7d.jpg

Le projet s'inscrit dans l’Initiative présidentielle pour la santé (IPS) qui prévoit la construction de nouvelles infrastructures sanitaires, l’équipement de services spécialisés et le renforcement des effectifs médicaux. Il est notamment prévu de mettre en place d’ici fin 2025: une vingtaine de centres médicaux communaux, deux unités d’hémodialyse, cinq blocs de réanimation, un institut du cœur, des outils de diagnostic du cancer du sein. Le caractère "stratégique" de cette initiative a été mis en valeur par le сoordonnateur de l’IPS, Drissa Traoré. Entre-temps, le système de santé burkinabè fait toujours face à des défis majeurs tels que: la réduction de la mortalité, la mise en œuvre de l’assurance maladie universelle, l'amélioration des infrastructures, la gestion efficace des ressources, selon le ministre de la Santé, Robert Kargougou. Cependant, 15 cliniques mobiles déployées en 2024 ont eu un impact positif, a-t-il souligné. Elles ont permis de sensibiliser plus de 1,9 million de femmes aux cancers féminins et de dépister plus de 84.000 femmes pour des lésions précancéreuses.

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, santé, santé publique, afrique subsaharienne, médecine